FC Erzgebirge: So will Aue bei Waldhof Mannheim die 30-Punkte-Marke knacken

Zehn Spiele ohne Sieg hat Waldhof hinter sich, Aue hingegen eine kleine Serie hingelegt. Doch FCE-Coach Dotchev warnt trotzdem vor dem Drittletzten der Tabelle.

Nur zwei Niederlagen hat der Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue in der laufenden Saison in der Fremde hinnehmen müssen - jedoch auch nur zwei Siege feiern können. Dem gegenüber stehen fünf Remis - das soll sich am Samstag ändern, wenn die Veilchen auf den derzeit Drittletzten SV Waldhof Mannheim treffen.