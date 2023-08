Junger Vogtländer wird U-23-Europameister: "Ich bin einfach ein Wettkampftyp"

Mal eben in ein anderes Land geflogen und es allen gezeigt: Gewichtheber Raphael Friedrich von der TSG Rodewisch hat zur U-23-Europameisterschaft in Bukarest am Dienstag zum ersten Mal ganz oben auf dem Podest gestanden. Bei seiner erst zweiten Teilnahme gelangen dem gebürtigen Vogtländer sechs gültige Versuche, die mit Gold im Zweikampf (358...