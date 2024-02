Kommentar zur Nordischen Junioren-WM in Planica: Noch ein weiter Weg

Neun Medaillen hat das deutsche Team bei der Nordischen Junioren-WM in Planica geholt. Spricht das für eine rosige Zukunft im deutschen Skisport?

Neun Medaillen sammelten die deutschen Skisportler vergangene Woche bei den Nordischen Junioren-Weltmeisterschaften in Planica ein. Das klingt erst einmal gut, und das ist es auch tatsächlich. Doch Sand in die Augen sollten sich die Verantwortlichen im Deutschen Skiverband nicht streuen. Gerade in der Kombination wurde deutlich, dass wie bei den...