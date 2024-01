Bob: Der Juniorenweltmeister kommt aus Chemnitz

Max Illmann hat nach Gold im Zweier nun auch den Titel im Viererbob gewonnen.

St. Moritz.

Doppelt ist einfach besser: Nach Gold im Zweier hat Bobpilot Maximilian Illmann (Foto) aus Chemnitz bei den Juniorenweltmeisterschaften in St. Moritz mit seinem Team auch den Titel im Vierer gewonnen. Illmann (mit Henrik Proske, Felix Dahms und Paul Walschburger als Anschiebern auf dem Schlitten) lieferte sich auf der Natureisbahn im Schweizer Engadin ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Thüringer Hans Peter Hannighofer (mit Theo Hempel, Colin Sauerbrei und Tim Becker). Nach dem ersten Lauf führte Hannighofer noch mit 28 Hundertstelsekunden Vorsprung, am Ende hatte Illmann (BSC Sachsen Oberbärenburg) mit fünf Hundertsteln die Nase vorn. Der Weltmeister freute sich im Ziel: "Im ersten Lauf sind wir sehr gut gestartet, haben dann aber viel Zeit verloren. Da wussten wir, dass wir es im zweiten Durchgang richtig kacheln lassen müssen. Am Ende hat es gereicht." (ts)