Die besondere Geschichte hinter einem doppelten WM-Triumph

Mit Maximilian Illmann hat ein Zwickauer dieJuniorentitel im Zweier- und im Viererbob eingefahren. Das freute auch seine Entdeckerin. Denn sie ist nach wie vor nah dran an seiner Karriere, wenn auch mittlerweile in anderer "Funktion".

Mit zwei Titeln an einem Wochenende hatte es Maximilian Illmann bei der Junioren-WM der Bobfahrer im schweizerischen St. Moritz am Wochenende ohnehin in die Schlagzeilen geschafft. Ganz nebenbei schloss sich damit für den gebürtiger Zwickauer ein Kreis und lieferte eine Geschichte, wie sie so wohl nur der Sport schreiben kann. Der...