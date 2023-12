Chemnitzer Eisschnellläuferin fährt zu den Olympischen Jugendspielen

Alle vier Jahre treffen sich die besten Nachwuchssportler der Welt bei den Youth Olympic Games. Dass sie diesmal Ende Januar in Südkorea mit dabei ist, realisiert Mia Meinig erst langsam.

Chemnitz. Viel Zeit, den bisher größten Erfolg ihrer Karriere zu genießen, blieb Mia Meinig nicht. Beim Deutschlandcup am zweiten Adventswochenende im bayrischen Inzell schaffte die 15-Jährige vom Eisschnelllaufclub Chemnitz (ECC) etwas ganz besonderes: die Qualifikation für die Youth Olympic Games (YOG). Diese finden analog der Olympischen Spiele nur alle vier Jahre statt und vereinen im Januar mehr als 1000 talentierte Nachwuchssportlerinnen und -sportler aus aller Welt in Südkorea. Im Eisschnelllauf darf Deutschland zwei Mädchen und zwei Jungen zu den Spielen schicken - und Mia Meinig gehört dazu. Am Dienstag soll durch den Deutschen Olympischen Sportbund die endgültige Nominierung erfolgen. "Sie hat es sich sehr, sehr erhofft und wusste nach dem Wettkampf schon, dass die Zeiten reichen könnten. Aber die Entscheidung vom Verband kam dann erst am vergangenen Montag", erzählt Mutter Jana Meinig.

Zeit zum Feiern bleibt nach Erfolg kaum

Dass es für ihre Tochter, die mit fünf Jahren das erste Mal im Chemnitzer Küchwald auf dem Eis stand, im Januar nun nach Südkorea gehen soll, dass habe die 15-Jährige noch gar nicht richtig realisiert. "Dass die Wettkämpfe so weit weg stattfinden, macht alles noch einmal größer als es eh schon ist. Ich hatte das Gefühl, dass Mia nach der finalen Info völlig perplex war", sagt Jana Meinig. Doch statt den Erfolg lange zu Hause mit den Eltern und Bruder Max zu feiern, musste die Sportschülerin gleich wieder die Koffer packen. Am Dienstag vergangener Woche ging es für sie ins niederländische Eisschnelllauf-Mekka Heerenveen. Dort stand neben dem European Youth Country Match auch eine internationale Trainingswoche mit Sportlern aus ganz Europa auf dem Programm. Neben Workshops zu Themen wie Ernährung, mentalem Training oder Schlittschuhschleifen ging es natürlich auch gemeinsam aufs Eis.

Begleitet wurde Mia Meinig in den Niederlanden unter anderem von Heimtrainer Tony Seidenglanz, der sich über den Erfolg seiner Sportlerin ebenso freut. Zwar wusste er um die Stärken der 15-Jährigen im Vergleich zur nationalen Konkurrenz. "Aber es muss an den zwei Tagen bei genau dem Wettkampf ja alles passen. Mia war zum Beispiel im Oktober wie ein Großteil der Trainingsgruppe krank. Hinzu kommt, dass sie zum jüngeren Jahrgang ihrer Altersklasse gehört. Das macht es umso bemerkenswerter", betont Seidenglanz, der in Inzell zwei persönliche Bestzeiten seines Schützlings über 1500 sowie 3000 Meter notieren konnte.

Chemnitzerin in Europa vorn mit dabei

Für was ihre Leistungen in Südkorea auf der Olympiabahn von 2018 reichen könnten, das vermag der Trainer nicht zu sagen. Die europäische Konkurrenz kann Tony Seidenglanz zwar ein wenig einschätzen, weil Mia Meinig in der Vorsaison beim Viking Race dabei war. Das gilt als inoffizielle Schüler-Europameisterschaft und findet immer im März in Heerenveen statt. Dort landete die Chemnitzerin in der Gesamtwertung auf Rang 6 im Feld der 26 Starterinnen und lief als Dritte über 1500 Meter sogar aufs Podest. Doch bei den Youth Olympics ist zudem mit Konkurrenz aus Asien sowie Nordamerika zu rechnen.

Das weiß auch Mutter Jana Meinig, die erzählt, dass Mia von Anfang an immer vorn mit dabei gewesen sei. "Sie hatte schon als kleines Kind immer einen Bewegungsdrang. Ihr großer Bruder hat ebenfalls Eisschnelllauf gemacht und Mia musste immer warten beim Training. Irgendwann wurde sie gefragt, ob sie mit aufs Eis will", erzählt Jana Meinig. Weil sich schnell Erfolge einstellten, folgte mit der fünften Klasse der Weg ans Chemnitzer Sportgymnasium, um Schule und Training besser vereinbaren zu können. "Natürlich ist bei Mia der Traum von Olympia da", weiß die Mutter um die Ambitionen ihrer Tochter. Einen ersten Vorgeschmack bekommt die Eisschnellläuferin jetzt bei den Olympischen Jugendspielen auf jeden Fall schon.