Youth Olympic Games: So schätzt eine Chemnitzer Eisschnellläuferin ihre Olympiapremiere ein

In der Nacht zu Freitag steht für Mia Meinig das dritte Rennen in Südkorea auf dem Programm. Von ihren ersten Starts im Zeichen der fünf Ringe zieht die 16-Jährige ein gemischtes Fazit.

Man hört Mia Meinig am Telefon die Unentschlossenheit an. Nachdem die Eisschnellläuferin des EC Chemnitz Anfang der Woche bei den Youth Olympic Games in Südkorea den vorläufigen Höhepunkt ihrer Karriere erlebte, schwankt die 16-Jährige bei der Einschätzung ihrer Leistung ein wenig. Einerseits landete sie als 27. über 500 Meter sowie 21....