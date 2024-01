Youth Olympic Games: Chemnitzer Eisschnellläuferin kann auf Unterstützung aus der Heimat bauen

In der Nacht zu Montag deutscher Zeit steht für Eisschnellläuferin Mia Meinig der erste Start bei den Youth Olympic Games an. Vor Ort in Südkorea werden ihre Eltern live mitfiebern, aufgrund der Zeitverschiebung dürfte das für die Vereinskollegen vom EC Chemnitz schwierig werden. Bild: Sven Mehnert