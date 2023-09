Chemnitzer FC verliert zwei Aufsichtsräte

Knut Müller und Grit Hoffmann legen Ämter nieder.

Die personellen Umwälzungen in der Führungsriege des Fußball-Viertligisten Chemnitzer FC gehen nach dem im Sommer erfolgten Abgängen von Vereinspräsidentin Romy Polster und Geschäftsführer Marc Arnold weiter. Wie erst am Mittwoch vom CFC mitgeteilt wurde, legten Knut Müller und Grit Hoffmann bereits am vergangenen Samstag ihre Ämter im...