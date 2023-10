Chemnitzer Stadtderby entscheidet sich in Nachspielzeit

In der Fußball-Landesliga siegt Handwerk Rabenstein gegen Rapid mit 1:0. Der VfB Fortuna gewinnt auswärts klar.

Handwerk Rabenstein kann sich in der Fußball-Landesliga den Titel des Derbyminimalisten anheften. Vor 14 Tagen wurde der VfB Fortuna 1:0 geschlagen. Mit dem gleichen Ergebnis schickte man am Sonntag den punktlosen Kontrahenten vom BSC Rapid heim. Allerdings fiel der Treffer erst in der zweiten Minute der Nachspielzeitdurch Nick Naumann, der eine...