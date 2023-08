Ein Chemnitzer Fotograf bei der Basketball-WM in Japan: Raketenalarm, Hitze und Superstars

Alexander Trienitz erlebt die Weltmeisterschaft in Japan aktuell hautnah: Er sitzt direkt am Spielfeldrand und sieht dort unter anderem die Erfolge der deutschen Mannschaft. Außerhalb der Halle hat er auch schon so einiges erlebt.

Er hatte ja mit so einigem gerechnet - damit aber nun wirklich nicht. Auf der Reise von Chemnitz nach Okinawa hat bei Alexander Trienitz zunächst alles geklappt. Der Flieger in Leipzig hob am Dienstag vergangener Woche pünktlich ab, auch der Anschlussflug in München verließ den Flughafen zur geplanten Zeit, um dann pünktlich in Osaka zu...