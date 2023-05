Finanzkrise beim Chemnitzer FC: Schwere Vorwürfe gegen den Vorstand

Nach eigenen Angaben wird der Chemnitzer FC die Personalkosten in erheblichem Umfang reduzieren. So sollen unter anderem Mitarbeiter in der Geschäftsstelle entlassen und die auslaufenden Verträge von sieben Spielern nicht verlängert werden. Das kündigten Vereinspräsidentin Romy Polster und Sportgeschäftsführer Marc Arnold der "Freien Presse" in...