Frust nach der Niederlage bei Alba Berlin: Niners Chemnitz hadern mit den Schiedsrichtern

Die Basketballer haben nach zwölf Siegen in Folge wieder ein Spiel in der Bundesliga verloren. Bei Alba Berlin kamen sie aber nie wirklich in die Partie, weil fast jeder Kontakt zu einem Pfiff führte.

Rodrigo Pastore brauchte sehr lange, eher er sich wieder beruhigt hatte – und um die richtigen Worte zu finden. Denn eigentlich wollte der Cheftrainer der Niners Chemnitz die 90:101-Niederlage im Spitzenspiel bei Alba Berlin nicht nur auf die Leistung der Schiedsrichter schieben. Und doch kam er nicht um dieses Thema herum. „Die Fans hatten...