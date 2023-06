FSV Limbach-Oberfrohna kann zum Vereinsfest Meister werden

Es ist angerichtet. Wenn der FSV Limbach-Oberfrohna am kommenden Wochenende sein Vereinsfest feiert, könnte es am Sonntag den ultimativen Höhepunkt geben. Denn mit einem Sieg gegen den Meeraner SV II können sich die Fußballer den Meistertitel in der Kreisoberliga Westsachsen und damit den Aufstieg in die Landesklasse sichern.