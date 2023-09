Fußball-Landespokal: Adelsberg will die nächste Überraschung schaffen

Der Chemnitzer Kreisoberligist SG Adelsberg empfängt den Landesligavertreter Lößnitz - alle anderen Teams spielen auswärts.

Schon der Gewinn des Kreispokals in der vergangenen Saison war ein Krimi und eine echte Überraschung: Mit 11:10 nach Elfmeterschießen hatte sich die SG Adelsberg den Pott geholt und damit auch den Einzug in den Landespokal geschafft. Dort sorgten die Adelsberger dann in der ersten Runde für die nächste Überraschung, als sie den...