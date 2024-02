Gegen dieses Team spielen die Niners Chemnitz im Viertelfinale des Europe Cups

Schon seit zwei Wochen steht fest, dass die Basketballer erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der K.o.-Runde auf internationaler Ebene dabei sind. Jetzt ist auch klar, gegen wen es geht.

Sie wollen in allen Wettbewerben unter die besten vier Mannschaften kommen - dieses ambitionierte Ziel hatte Rodrigo Pastore, Cheftrainer der Niners Chemnitz, bereits vor der Saison ausgegeben. In der Bundesliga sind die Chemnitzer Basketballer auf Kurs. Nach 18 Spieltagen führen sie sogar die Tabelle an. Im Pokal ist der Traum von der Teilnahme...