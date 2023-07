In Gedenken an Noah Berge: Niners Chemnitz organisieren Nachwuchs-Turnier

13 Nachwuchsmannschaften haben sich am Wochenende an einem Basketball-Turnier beteiligt - in Erinnerung an den im Februar 2022 aus dem Leben geschiedenen ehemaligen Niners-Spieler.

Mit dem Nachwuchsbasketball-Turnier wollten die Niners Chemnitz an ihren einstigen Spieler Noah Yannik Berge erinnern. Der gebürtige Leipziger, der mit 14 Jahren an das Chemnitzer Sportgymnasium kam und anschließend im Nachwuchsteam der Niners spielte, war im Februar 2022 aus dem Leben geschieden. Während des Turniers am Wochenende erinnerten... Mit dem Nachwuchsbasketball-Turnier wollten die Niners Chemnitz an ihren einstigen Spieler Noah Yannik Berge erinnern. Der gebürtige Leipziger, der mit 14 Jahren an das Chemnitzer Sportgymnasium kam und anschließend im Nachwuchsteam der Niners spielte, war im Februar 2022 aus dem Leben geschieden. Während des Turniers am Wochenende erinnerten...