Kader des Chemnitzer FC verändert sich

Noch läuft die Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost. Doch schon jetzt bastelt man beim Chemnitzer FC am künftigen Kader. Zwar haben die Verantwortlichen um den Geschäftsführer Sport Marc Arnold noch keine Namen genannt. Doch es fest steht, dass sich die Mannschaft verändern wird.

Verträge laufen aus

"Es werden uns wie jedes Jahr Spieler verlassen und neue dazukommen. Wie groß der Umbruch wird, ist jetzt noch nicht abzusehen. Ziel ist es, den Kader mit Neuzugängen zu einem verbesserten, ohne jedoch an Wettrüsten aufgrund des direkten Aufstiegs zu erzielen. Wir planen wie bisher mit zirka 24 Spielern und darüber hinaus auch in der kommenden Saison fest mit unserem Trainerteam", sagte Arnold auf Anfrage. Wie auf "Transfermarkt.de" veröffentlicht, laufen im Juni 2023 die Verträge mit Leistungsträgern wie Torhüter Jakub Jakubov, Tim Campulka, Okan Kurt Kilian Paglicua, Felix Brügmann oder Furkan Kircicek aus. Andere Kontrakte haben bis Sommer 2024 Gültigkeit. "16 Spieler stehen jetzt beim CFC unter Vertrag. Die Planungen sind angeschoben.



Am Sonntag geht es nach Jena