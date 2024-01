Kämpfer Kevin Yebo geht voran: Wie die Niners Chemnitz die Tabellenführung verteidigt haben

Das klare Ergebnis täuscht darüber hinweg, wie hart erkämpft dieser Sieg gegen eine starke Mannschaft aus Ludwigsburg war: Mit 85:66 (38:80) besiegten die Chemnitzer das Team aus Ludwigsburg. Ein Mann hatte besonders Spaß.

Die erste Niederlage nach der beeindruckenden Serie von zwölf Ligasiegen in Folge hat den Basketballern der Niners Chemnitz keinen nachhaltigen Knacks verpasst. Nach dem 90:101 am Silvestertag bei Alba Berlin haben die Chemnitzer die Tabellenführung in der Bundesliga mit einem am Ende klaren 85:66-Sieg gegen die MHP Riesen Ludwigsburg...