Niners Chemnitz beim Vorletzten in Heidelberg: "Extrem wichtiges Spiel"

Erstmals in dieser Saison haben die Basketballer zwei Niederlagen in Folge kassiert. Trainer Rodrigo Pastore sieht die Partie am Samstag als eine entscheidende für die kommenden Wochen.

Ein bisschen ist der Wurm drin. Nach dem starken Auftritt und dem 85:77-Sieg in Bonn am 12. Januar ist das Prunkstück der Basketballer der Niners Chemnitz, die Defensive, aus dem Tritt geraten. Gegen das rumänische Team aus Oradea mühte sich das Team von Trainer Rodrigo Pastore im Europe Cup zu einem 101:98-Sieg nach Verlängerung. Im... Ein bisschen ist der Wurm drin. Nach dem starken Auftritt und dem 85:77-Sieg in Bonn am 12. Januar ist das Prunkstück der Basketballer der Niners Chemnitz, die Defensive, aus dem Tritt geraten. Gegen das rumänische Team aus Oradea mühte sich das Team von Trainer Rodrigo Pastore im Europe Cup zu einem 101:98-Sieg nach Verlängerung. Im...