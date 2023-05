Niners Chemnitz gegen Bonn: Kapitel drei wird wohl das Letzte sein

In den ersten zwei Spielen des Playoff-Viertelfinales der Basketball-Bundesliga hatten die Niners nicht viel entgegenzusetzen gegen die derzeit beste deutsche Mannschaft aus Bonn. In Spiel drei in Chemnitz sind sie deshalb krasser Außenseiter. Eine Party wird dennoch geben.

Vielleicht ja ein Sieg und noch ein zweites Heimspiel am Mittwoch. Und dann wäre ja irgendwie auch wieder alles möglich. Vielleicht sogar Entscheidungsspiel fünf in Bonn am Freitag.