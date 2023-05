Niners Chemnitz im letzten Heimspiel der Hauptrunde: Tragikomödie in drei Akten

Mitten in der spannenden Schlussphase der Saison gibt es Unruhe bei den Basketballern. Der wichtige Sieg am Samstag rückte durch zwei Vorkommnisse aber komplett in den Hintergrund.

Was für verrückte Tage bei den Bundesliga-Basketballern der Niners Chemnitz. Es war eine Tragikomödie in drei Akten, die deutschlandweit für Schlagzeilen sorgte. "Freie Presse" blickt auf ein Wochenende voller Träume und Albträume zurück. Was für verrückte Tage bei den Bundesliga-Basketballern der Niners Chemnitz. Es war eine Tragikomödie in drei Akten, die deutschlandweit für Schlagzeilen sorgte. "Freie Presse" blickt auf ein Wochenende voller Träume und Albträume zurück.