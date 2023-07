Niners Chemnitz im Pokal gegen Gießen oder Crailsheim

Basketball-Bundesligist mit Freilos in der ersten Runde - Erstmals seit langer Zeit waren auch wieder Zweitligavereine im Lostopf

Chemnitz. Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz trifft im Achtelfinale des diesjährigen BBL-Pokals in eigener Halle auf Zweitligist Jobstairs Gießen oder Bundesliga-Rivale Hakro Merlins Crailsheim. Das ergab die Auslosung der ersten beiden Runden am Donnerstag.

In der ersten Runde haben die Chemnitzer als eines der Playoff-Teams der vergangenen Saison ein Freilos. Erstmals seit 14 Jahren sind auch wieder Zweitligisten im Pokal dabei. So auch die Dresden Titans, die in Runde eins, die am 23. und 24. September ausgespielt wird, auf Bundesligist Hamburg Towers treffen. Das Achtelfinale wird am 14. und 15. Oktober ausgetragen, dort kommt es unter anderen zu den Bundesligaduellen zwischen Pokalverteidiger Bayern München und Oldenburg sowie Ludwigsburg und Bonn. In der vergangenen Saison waren die Niners im Achtelfinale gescheitert - sie verloren mit 72:86 in Crailsheim.

Die neue Saison in der Bundesliga startet für die Niners Ende September. Und das gleich mit einem echten Kracher. Die Chemnitzer werden am Mittwoch, dem 27. September, das Auftaktspiel der Saison beim frisch gebackenen Deutschen Meister Ratiopharm Ulm bestreiten. "Das ist super", sagt Trainer Pastore dazu. Wann und gegen wen es im Fiba Europe Cup, für den sich die Niners erneut qualifiziert haben, losgeht, ist hingegen noch offen.

Bei der Kaderplanung sind die Niners in diesem Sommer schon sehr weit. Lange vor dem offiziellen Trainingsstart am 10. August steht schon fast die komplette Mannschaft. Aus der Vorsaison sind Kapitän Jonas Richter, Kevin Yebo, Dominic Lockhart (alle Deutschland) und Aher Uguak (Kanada) geblieben. Dazu kommen die fünf Neuzugänge DeAndre Lansdowne, Jeff Garrett, Wesley Van Beck, Brendan Bailey (alle USA) und Kaza Kajami-Keane (Kanada). Mindestens ein weiterer Spieler soll noch kommen.