Niners Chemnitz müssen zum Saisonstart auf Routinier Dominic Lockhart verzichten

Basketball-Bundesliga: Junge Spieler müssen beim Auftaktspiel am Mittwochabend bei Titelverteidiger Ratiopharm Ulm die deutsche Rotation auffüllen. Nolan Adekunle könnte eine Lösung sein - doch sein Wechsel aus Frankfurt steht weiter in den Sternen.

Im Mannschaftsbus nach Ulm saß Routinier Dominic Lockhart am Dienstag zwar. Doch auflaufen können wird der Spieler der Niners Chemnitz beim Auftaktspiel der neuen Saison der Basketball-Bundesliga an diesem Mittwoch bei Titelverteidiger Ratiopharm Ulm nicht. Der 29-Jährige laboriert an einer Knieverletzung und muss länger pausieren. Wie lang...