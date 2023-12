Niners Chemnitz sind mehr als bereit für den Showdown gegen Ulm

Die Basketballer haben das Europe-Cup-Spiel gegen Varese klar mit 109:85 (62:41) gewonnen und gehen mit ordentlich Rückenwind ins Pokalspiel am Samstag.

Die Serie der Niners Chemnitz geht weiter. Am Mittwochabend holten die Basketballer den sage und schreibe 17. Pflichtspielsieg in Folge - und das mit weniger Gegenwehr als zuvor erwartet. Im Europe Cup ging es gegen das italienische Team von Itelyum Varese, das als einer der Favoriten auf den Gewinn dieses Wettbewerbs gehandelt wird. Nach dem deutlichen 109:85-Sieg gehören nun wohl aber eher die Chemnitzer endgültig zum Kreis der Favoriten.

Bereits im ersten Viertel stellten sie die Weichen mit 35:16 klar auf Sieg, wobei Kevin Yebo mit nur sechs Minuten Spielzeit bockstarke 15 Punkte machte. Er kam am Ende auf satte 27 Zähler. Nur im dritten Viertel nahmen die Chemnitzer den Fuß etwas zu sehr vom Gaspedal, sodass die Italiener rankommen konnten. Im Schlussviertel machten die Niners dann aber den Sack zu.

Am Samstag nun kommt es zum großen Topspiel in der Messe. Im Pokal geht es gegen Ratiopharm Ulm um den Einzug ins Final Four. Also gegen das einzige Team, das die Niners bisher besiegen konnte. Zum Auftakt der Bundesligasaison gab es ein 90:85. In der aktuellen Form sind am Samstag aber eher die Niners favorisiert. Hier das Spiel gegen Varese zum Nachlesen in unserem Ticker.