Niners Chemnitz starten beim Deutschen Meister: Bereit für den ganz großen Wurf?

Die Chemnitzer starten an diesem Mittwoch um 20 Uhr beim Meister in Ulm in ihre vierte Saison im Basketball-Oberhaus. Zuzutrauen ist ihnen alles, sagt unser Experte.

März 2023. Krisenstimmung in Chemnitz. Das ist jetzt generell nichts Neues, denn die Stadt ist das irgendwie gewohnt. Das Rathaus hat finanzielle Sorgen und mit Blick auf das Kulturhauptstadtjahr 2025 noch nicht die zündenden Ideen. Das Fußball-Aushängeschild, der Chemnitzer FC, liefert weiterhin verlässlich Negativschlagzeilen, die...