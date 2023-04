Niners Chemnitz vor Spiel in Göttingen: Offene Rechnungen und Rechenspiele

So hohe Wellen wie dieses Spiel hat kaum ein anderes in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga geschlagen: Am 15. Februar standen sich in der Messe Chemnitz die gastgebenden Niners und die BG Göttingen gegenüber. Es war Spiel zwei nach der zweiwöchigen Europareise der Chemnitzer und Spiel eins nach der Lehrstunde in eigener Halle gegen den FC...