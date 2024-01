Niners Chemnitz wollen letzten Schritt ins Viertelfinale des Europe Cups gehen

Mit einem Sieg gegen das Team aus Oradea an diesem Mittwoch hätten die Basketballer das Ticket für die erstmalige Teilnahme an der K.o.-Runde im internationalen Geschäft sicher. Ein Selbstläufer wird das nicht.

Im Grunde ist die Nummer durch - und genau das ist die Gefahr für die Niners Chemnitz vor ihrem vierten Spiel in der Zwischenrunde des Fiba Europe Cups an diesem Mittwoch gegen das rumänische Team aus Oradea. Mit drei deutlichen Siegen aus den bisherigen drei Spielen führen die Chemnitzer die Tabelle klar an, dahinter haben die drei Teams aus...