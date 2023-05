Niners-Trainer Pastore nach der Lehrstunde in Bonn: "Das war ein Tritt in den Hintern"

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben zum Auftakt der Playoffs eine herbe 63:94-Niederlage kassiert. Dem Coach blieb am Ende nicht mehr, als darauf zu hoffen, dass sein Team in Spiel Nummer zwei am Freitag wenigstens ein anderes Gesicht zeigt.

Kurz vor der Halbzeitpause keimte Hoffnung auf. Die Niners aus Chemnitz hatten die lautstarke Halle in Bonn deutlich ruhiger gemacht. Arnas Velicka hatte, nachdem er beim Drei-Punkte-Wurf gefoult worden war, alle drei Freiwürfe verwandelt. Es stand nur noch 33:38 aus Sicht der Gäste im ersten Viertelfinalspiel der Playoffs. Sie waren wieder dran.