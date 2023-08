Training, Testspiele, Irrgarten: So starten die Niners in die neue Saison

Die Pause war lang genug. Genau 84 Tage wird der letzte Auftritt der Basketballer der Niners Chemnitz her sein, wenn sich die völlig neu formierte Mannschaft am 14. August zum ersten gemeinsamen Training der neuen Saison trifft. Am 22. Mai hatten sie die vergangene Spielzeit mit der 83:89-Niederlage im dritten Playoff-Viertelfinalspiel gegen die...