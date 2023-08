115 Weitenjäger erwartet

Sowohl in organisatorischer als auch in sportlicher Hinsicht sind am Samstag Manja Groß (links) und Nadine Beck gefordert. Mit weiteren Helfern des SV 1870 Großolbersdorf sichern sie die Ausrichtung des 24.Springer- und Werfertags ab, der 115 Leichtathleten aus 24 Vereinen ins örtliche Stadion lockt. "Von der AK 10 bis zur AK 85 gibt es...