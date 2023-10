16-Jähriger mit erster Pole Position

Nach dem Chaosrennen in Oschersleben ist Maxim Felix Dacher im Zuge des Tourenwagen-Juniorcups ein Meilenstein gelungen. Er stand in Assen ganz vorn in der Startreihe - und fiebert nun dem Finale auf dem Nürburgring entgegen.

Seine erste Saison im richtigen Auto wird immer besser: Maxim Felix Dacher hat im fünften Rennen im Kampf um den Tourenwagen-Juniorcup seine erste Pole Position erkämpft. Der vorderste Platz in der Startreihe ist zugleich der bisher größte Erfolg des 16-jährigen Schwarzenbergers, der erst dieses Jahr vom Kart in den VW Up...