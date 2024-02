Rennfahrer lernt jetzt auch für den Führerschein: Talent aus Schwarzenberg startet erneut im Tourenwagen-Junior-Cup

Maxim Felix Dacher aus dem Erzgebirge hat die Formel 1 im Blick. Dafür investiert der Schüler viel – und will es dieses Jahr besser machen als noch 2023.

Die Unterschrift ist getrocknet: Vor wenigen Tagen hat Maxim Felix Dacher (Foto) aus Schwarzenberg seinen Vertrag für den Tourenwagen-Junior-Cup verlängert. Er wird also eine weitere Saison für das Team Georg Motorsport aus Mühlhausen an den Start gehen. Sein Debüt feierte der 16-Jährige voriges Jahr. Vom Rennkart stieg der Gymnasiast in den...