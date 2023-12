Runde um Runde um eine Erfahrung reicher: Motorsportler aus dem Erzgebirge zahlt Lehrgeld und hält an hohen Zielen fest

Seine erste Saison im Rennauto hat Maxim Felix Dacher gut gemeistert. Doch der 16-jährige Schüler, der sich das Autofahren quasi selbst beigebracht hat, will mehr. Und hadert ein wenig mit sich.

Rang 9 im Feld von 15 Fahrern stimmt Maxim Felix Dacher nicht zufrieden. Der 16-Jährige hat einen hohen Anspruch an sich selbst. Deshalb hätte sich der Schwarzenberger auch schon in seiner ersten Saison im Rennauto, einem schnittigen VW Up, eine bessere Platzierung gewünscht. "Stattdessen habe ich hier und da noch Lehrgeld bezahlt."