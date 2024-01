Auftakt zur Landesmeisterschaft

Mit den Sachsentitelkämpfen der Jugend-A-Jungs sowie aller weiblichen Altersklassen beginnen die Ringer ihre Einzelmeisterschaften auf Landesebene. Ausrichter ist in beiden Fällen der KFC Leipzig mit seiner Sporthalle an der Leplaystraße. Die Jungs der Jahrgänge 2007 bis 2009 gehen am Sonnabend ab 10 Uhr auf die drei Matten, die...