Bei Gelenauer Ringern folgt brenzligem Moment die Erlösung

Der RSK Gelenau hat sich einen Kampftag vor Schluss der Ringer-Regionalliga Platz 3 bereits gesichert. Eine Schrecksekunde musste er beim Erfolg in Westsachsen aber dennoch überstehen.

Fünf angespannte Bizepsmuskeln schickte Björn Lehnert als Zeichen des Sieges per Whatsapp in die Ringer-Welt. 14:11 hatten kurz zuvor seine Männer des RSK „Jugendkraft 1898“ Gelenau in der Regionalliga Mitteldeutschlands beim AC Werdau gewonnen und dabei ebenfalls gehörig ihre Muskeln spielen lassen. „Es ist diesmal nahezu alles perfekt...