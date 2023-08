Bundestrainer sieht nur eine Deutsche

Einen Doppelerfolg hat die Italienerin Noelia Vuerich jüngst beim Ladies-Alpencup in Pöhla gefeiert. Sie gewann zunächst das Auftaktspringen am Freitagabend vor 700 Fans - mit 62,5 und 59,5 Metern. Am Sonnabendvormittag packte sie mit 62,0 und 63,5 Metern sogar noch ein paar Zentimeter drauf. Der ausrichtende SV Fortuna Pöhla...