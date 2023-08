Dem Wetter zum Trotz

Eine sensationelle Leistung zeigten vergangenen Sonntag 295 Mountainbiker, die die 27. Auflage der Vier-Hübel-Tour in Angriff nahmen. Erstmals bot der gastgebende Oberwiesenthaler Sportverein zwei unterschiedliche Strecken an. So gab es neben der klassischen Tour über knapp 90 km auch eine sogenannte Jedermanntour über 50 km. Vor allem die...