Der FC Erzgebirge Aue und die Traditionen: Farbenfrohe Mettenschicht beschließt im Lößnitztal das Jahr

Ein Remis und Effekte in vielen Farben gab es am Sonnabend beim letzten Heimspiel des Jahres bei den Drittliga-Fußballern in Aue. Die Lasershow war ein Geschenk – und schon ganz lange geplant.

Das letzte Heimspiel des Jahres ist im Erzgebirgsstadion schon immer eine besondere Begegnung. Gern wird es – angelehnt an die alte Tradition – als Mettenschicht bezeichnet, die für die Bergleute einst die letzte Schicht vor dem Weihnachtsfest gewesen ist. Dazu hatte sich das Lößnitztal am Sonnabend festlich herausgeputzt – schon vorm...