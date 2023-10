Dittersdorfer weiter ohne Punkt

In der Staffel A der 2.Regionalklasse Westsachsen müssen die Billardkegler des 1. Dittersdorfer KBV weiter auf ihre ersten Punkte warten. Beim SV Traktor Obergruna schnupperten die Erzgebirger in ihrem zweiten Saisonspiel zwar an einem Auswärtssieg, mussten sich aber letztlich 909:923 geschlagen geben. Die guten Leistungen von...