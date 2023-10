EHV Aue unterliegt in Essen deutlich

Der EHV Aue wartet in der 2. Handball-Bundesliga weiter auf den ersten Auswärtssieg.

Beim TuSEM Essen unterlag das Team von Trainer Stephan Just am Freitag vor 1.523 Zuschauern 20:32 (8:18) und bleibt somit im Tabellenkeller hängen. Zur Halbzeitpause war EHV- Manager Rüdiger Jurke völlig satt. "Ich bin stocksauer. Wir fingen ganz gut an, doch dann agierten wir wie in der B-Jugend in der Abwehr viel zu passiv, vergaben mehrere...