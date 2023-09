Ein Finale machen zwei Auer sogar unter sich aus

Taekwondo: Talente der SG Nickelhütte liefern bei Sachsenmeisterschaft ab

Wie viel Potenzial in der Taekwondo-Abteilung der SG Nickelhütte Aue steckt, hat der Nachwuchs jetzt bei der Sachsenmeisterschaft bewiesen. In Rochlitz gab es sowohl ein Technik- als auch ein Kampfturnier. In beiden Disziplinen wussten die jeweils 15 Schützlinge von Trainer Frank Hempel zu überzeugen.