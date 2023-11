Eishockey: Ungleiches Duell endet mit klarem Sieg für Schönheider Wölfe

Gegen blutjunge Adler aus Berlin haben die Erzgebirger in der Regionalliga zuhause klar gewonnen. Dabei waren auch die Gastgeber arg dezimiert – eine Grippewelle schwächte das Rudel.

Wenige Stunden vor Beginn des Spiels am Sonnabend hat sein Telefon in Dauerschleife geklingelt. Insgesamt acht Stammkräfte sagten dem Schönheider Coach Sven Schröder letztlich ab, der sein Team wegen einer Grippewelle im Kader für die Heimpartie in der Eishockey-Regionalliga Ost kurzfristig komplett neu aufstellen musste. Dass es am Ende...