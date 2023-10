Erstklassiger Kampf ohne Ertrag

Ein völliges anderes Gesicht als in Essen hat der EHV Aue gegen Potsdam gezeigt. Den haushohen Favoriten hielt der Handball-Zweitligist aus dem Erzgebirge lange in Schach. Doch der Lohn blieb aus - schon wieder.

Wie verdaut man so eine Niederlage? Durchweg enttäuschte und fragende Blicke haben die Gesichter der Auer Spieler am Freitagabend nach dem Abpfiff geprägt. 30:32 (14:15) hieß es am Ende gegen den haushohen Favoriten in Gestalt des 1. VfL Potsdam um Handball-Größe Bob Hanning, der den Gastgebern in der Lößnitzer...