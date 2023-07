Erzgebirger zeigen sich vital

Viel Getümmel im Massenstart, ein Sturz und ein zerbrochener Stock - bei der Zentralen Leistungskontrolle (ZLK) der Skilangläufer am Wochenende in Blankenburg waren viel Schweiß und Nerven nötig, um im nationalen Vergleich ganz vorn zu landen. So standen für Wintersportler aus den sächsischen, bayrischen,...