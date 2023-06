Erzgebirgsspiele nehmen Fahrt auf

Wo anfangen? Diese Frage lässt sich angesichts der Vielzahl an Ereignissen nicht beantworten. Die "Freie Presse" versucht deshalb, einen Querschnitt davon einzufangen, was derzeit auf Sportplätzen, in Turnhallen und auf besonderen Anlagen so los ist. Allein in den vergangenen Tagen gab es Finals an mehreren Orten, bis Ende Juni...