Frage vor dem Fußball-Derby Annaberg gegen Stollberg: Wird Nicolas Förster erneut zum VfB-Schreck

3:0 hat der VfB Annaberg im Hinspiel der Landesklasse beim FC Stollberg geführt, um am Ende ohne Ertrag dazustehen. Dies soll am Sonntag anders werden, doch personell sieht es bei den Gästen besser aus.

Das Furchterregende am FC Stollberg trägt in den Reihen des VfB Annaberg einen Namen: Nicolas Förster. Denn jener Angreifer machte im Hinspiel am 3. September alle Bemühungen der Kreisstädter zunichte. Innerhalb von nur 11Minuten schenkte er den Annabergern vier Tore ein - und machte damit für den FC Stollberg aus einem 0:3 ein 4:3. Bitter...