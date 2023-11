Fünfte Niederlage für Zschopau

Nach zwei Siegen in Folge ist der Aufwärtstrend der Zschopauer Volleyballerinnen in der Regionalliga vom Chemnitzer VV gestoppt worden. Der Tabellendritte setzte sich bei den VC-Damen mit 25:17, 25:17 und 25:15 glatt in drei Sätzen durch, sodass die Motorradstädterinnen zumindest vorerst im Tabellenkeller stecken bleiben. Mit...