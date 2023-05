Handball-Relegation: Auer übernehmen Tabellenspitze

Die Handballer des EHV Aue liegen in Sachen Wiederaufstieg in die Zweite Liga weiter auf Kurs. Am Himmelfahrtstag setzten sich die Erzgebirger mit 29:26 beim Tabellensechsten MTV Braunschweig durch und kletterte an die Tabellenspitze in der Aufstiegsrelegation.