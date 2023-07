Heimtriumph zum Jubiläum

Mehr als 400 Reitsportfans und Besucher haben das 60. Springturnier des RFV "Am Park" in Neukirchen in ein Volksfest verwandelt. Einer Reiterin des gastgebenden Vereins gelang dabei eine echte Überraschung.

Ausgerechnet zum sportlichen Höhepunkt des 60. Neukirchener Reit-- und Springturniers, in der höchstdotierten Springprüfung, der Klasse M* mit Siegerrunde ( Sprunghöhe 1,25 Meter), am Sonntagnachmittag setzte der Regen ein, der die gut besuchte Veranstaltung im Reinsberger Ortsteil bis dahin verschont hatte. Der ausgelassenen Stimmung vor Ort...